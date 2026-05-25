Енергетики пояснюють, що тимчасові графіки відключення світла у Полтавській області на 26 травня пов’язані з проведенням комплексу технічних та профілактичних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. У цей період фахівці виконуватимуть обслуговування електромереж, перевірку стану обладнання, оновлення окремих елементів системи та ремонтні роботи, необхідні для стабільної роботи енергосистеми.

В селі Крамаренки з 08:00–20:00 години не буде електрики через плановий ремонт електрообладнання. Світло зникне лише за такими адресами:

Тараса Шевченка: 2, 3, 10, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 28а, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 50, 50а, 53, 55, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 80, 82, 83, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 100, 102, 104, 114, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 134а, 138, 142, 146

З 08:00–20:00 години (12 годин підряд) триватимуть обмеження в селі Демидівка. Обмеження охоплять лише окремі вулиці цього населеного пункту:

Сонячна: 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14

Української Перемоги: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25

Центральна: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108

Героїв ЗСУ: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Вишнева: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17

Набережна: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21

Садова: 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

Також 26 травня не буде світла в селі Федоренки. Так, з 08:00 до 20:00 години (12 годин поспіль) зникне електрика на вулицях:

Омельницька (б. 1, 1А, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 11 , 12, 13, 15-А, 16 , 17, 19, 21, 23а , 23Б, 24 , 25, 26а, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40).

