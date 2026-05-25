Грошова допомога для ВПО у Полтавській області та інші виплати від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців спрямовані на покриття базових потреб українців, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області передбачає виплати по 3600 грн на особу щомісяця протягом 3 місяців.

Загальна сума підтримки на одну людину складає 10 800 грн, а реєстрація здійснюється одноразово на все домогосподарство.

Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи, які отримали офіційну довідку протягом останніх 6 місяців.

Також на підтримку можуть розраховувати громадяни, які повернулися з-за кордону після 24.02.2022 або виїжджали через бойові дії, але вже повернулися до свого постійного місця проживання в Україні.

Важливою умовою є те, що заявник не повинен отримувати аналогічну грошову допомогу для ВПо в Полтавській області від інших міжнародних організацій протягом останніх 3 місяців.

Для оформлення виплат родина має відповідати певним критеріям вразливості та мати дохід менше 6318 грн на особу.

До таких категорій належать одинокі батьки з дітьми, люди віком 55 років і старше, а також особи з інвалідністю або хронічними захворюваннями.

Щоб пройти реєстрацію, необхідно підготувати пакет документів, куди входять паспорт або ID-картка, ІПН, довідка переселенця, свідоцтва про народження дітей та банківський рахунок у форматі IBAN.

Безпосередній збір даних проводять партнери організації, серед яких БФ «Право на захист». Під час оформлення обов’язковою є присутність усіх членів родини.

Проте для маломобільних людей можливе виключення та реєстрація за оригіналами документів.

Джерело: Enableme Ukraine

