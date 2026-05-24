Дефіцит продуктів в Харківській області може проявитися у вигляді тимчасового скорочення асортименту на полицях.

Дефіцит продуктів в Харківській області фіксується на тлі весняних заморозків, що пошкодили врожай ягід, фруктів та овочів в Україні, повідомляють аграрні експерти, повідомляє Politeka.

Погодні аномалії у квітні та на початку травня призвели до масових втрат у садівництві та частині овочевих господарств. Найбільше постраждали кісточкові культури — абрикоси, персики та частково вишня. Також фіксуються ушкодження ранніх сортів полуниці й виноградників.

У низці центральних регіонів ранні ягоди майже повністю втратили першу хвилю цвітіння. Через це фермери вже зараз говорять про скорочення обсягів збору та нерівномірну пропозицію на ринку влітку.

Окремі господарства зазначають, що частина рослин відновиться, однак урожайність буде нижчою за середню. Найбільший ризик пов’язують із культурами, які формують плід після раннього цвітіння, адже саме цей етап найбільш чутливий до холоду.

Фахівці не виключають, що Дефіцит продуктів в Харківській області може проявитися у вигляді тимчасового скорочення асортименту на полицях, особливо у сегменті місцевих ягід та кісточкових фруктів.

Водночас аграрії наголошують, що ситуація не є рівномірною по країні. У південних та західних районах частина насаджень витримала похолодання краще, що частково компенсує втрати.

На ринку вже обговорюють можливе коливання цін у літній період. Проте експерти зазначають, що остаточний рівень вартості залежатиме від обсягів збору, логістики та частки імпортної продукції.

Попри складні погодні умови, критичного провалу врожаю в цілому по країні наразі не прогнозують, однак локальні розриви постачання залишаються ймовірними.

Джерело: ТСН

