Безкоштовне житло для ВПО в Харкові продовжують пропонувати місцеві мешканці та волонтери, які організовують тимчасове розселення переселенців у різних районах міста та передмістя, повідомляє Politeka.net.

Попит на такі варіанти залишається стабільно високим через постійні запити на евакуаційне розміщення.

Наразі доступні кілька форматів проживання: окремі кімнати, спільні квартири, а також приватні будинки за межами міста. Умови визначаються індивідуально під час домовленостей між власниками та переселенцями, залежно від побутових можливостей житла.

У районі Салтівського шосе шукають мешканку для заселення у двокімнатну квартиру. Господарі зазначають, що розглядають варіант проживання з мінімальною участю у побутових справах, пов’язаних із доглядом за літньою людиною.

Ще одна пропозиція у цьому ж районі передбачає спільне проживання з базовими умовами користування кухнею та кімнатою. Поруч розташовані магазини, зупинки транспорту та інші об’єкти міської інфраструктури, що спрощує щоденну логістику.

У селищі Бабаї Харківського району пропонують приватний будинок із двома кімнатами. Житло забезпечене основними комунікаціями, однак санвузол розміщений на подвір’ї. До Харкова — близько 12 кілометрів, що дозволяє мешканцям швидко дістатися міських сервісів.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові найчастіше знаходять через приватні оголошення, оскільки такий формат дозволяє оперативніше реагувати на потреби людей після виїзду з небезпечних територій.

Фахівці радять переселенцям заздалегідь уточнювати всі умови проживання, перевіряти актуальність пропозицій і домовлятися про правила співжиття до переїзду.

