Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області охоплює одразу кілька напрямів підтримки, які реалізуються за ініціативи БФ Карітас, повідомляє Politeka.

Один із ключових проєктів гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області передбачає підтримку людей, чиє житло було пошкоджене внаслідок війни.

Йдеться про програму “Житло для вразливих домогосподарств в Україні ІV”, у межах якої надається підтримка у вигляді малих та середніх ремонтів.

Це означає відновлення пошкоджених вікон, дверей, покрівлі, стін або стелі, якщо будинок залишається придатним для проживання і не має критичних руйнувань.

Отримати таку підмогу можуть мешканці Харкова та Ізюму, які належать до вразливих категорій.

Серед них люди з інвалідністю, тяжкохворі, громадяни віком 60+, самотні батьки або опікуни, багатодітні родини, а також вагітні жінки і матері з малими дітьми.

Така турбота є у двох форматах: або грошовими коштами на ремонт, або через організацію робіт підрядниками.

Ще одним важливим напрямом є догляд за людьми, які потребують сторонньої допомоги.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області включає проєкт, спрямований на покращення якості життя самотніх літніх людей, тяжкохворих та внутрішньо переміщених осіб.

У його межах спеціалісти надають підтримку вдома, допомагають із повсякденними справами та слідкують за станом здоров’я підопічних.

Проєкт реалізується за фінансової підтримки Анастасії Шкільник та Джима Кінгама через фонд КНЕБА.

Саме така комплексна підтримка дозволяє людям похилого віку та іншим вразливим категоріям залишатися вдома і отримувати необхідну соцпідтримку без зміни звичного середовища.

