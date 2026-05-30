Доплати для пенсіонерів в Полтавській області можуть отримувати колишні військовослужбовці, які після завершення служби не працюють та утримують непрацездатних родичів, повідомляє Politeka.

Йдеться про додаткову фінансову підтримку для сімей, де основним джерелом доходу залишаються пенсійні виплати. Програма поширюється на представників рядового, сержантського та офіцерського складу.

У Пенсійному фонді України пояснюють, що надбавка нараховується до пенсії за вислугу років або виплат через інвалідність. Водночас військовослужбовці строкової служби під дію цієї норми не підпадають.

Оформити допомогу можна за утримання батьків похилого віку, людей з інвалідністю, непрацездатного чоловіка чи дружини, а також інших членів сім’ї, визначених чинним законодавством.

Розмір щомісячної виплати залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2595 гривень.

Таким чином, Доплати для пенсіонерів в Полтавській області зараз складають близько 1297 гривень за кожного утриманця. Якщо непрацездатних родичів декілька, загальна сума підтримки може зрости.

У ПФУ наголошують, що кошти не нараховуються автоматично. Для отримання надбавки необхідно подати заяву та підтверджувальні документи.

Подати звернення можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або через офіційний електронний портал установи.

Водночас доплати для пенсіонерів в Полтавській області залишаються важливим механізмом підтримки родин, які залежать від пенсійного забезпечення колишніх військових.

