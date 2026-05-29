У Полтавській області оголошено старт реєстрації на отримання гуманітарної допомоги для пенсіонерів та інших соціально вразливих категорій населення, пише Politeka.net.

Ініціативу реалізує благодійний фонд «Карітас» у межах проєкту «Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні». Програма спрямована на підтримку домогосподарств, житло яких зазнало пошкоджень унаслідок бойових дій. Основною метою проєкту визначено відновлення безпечних і придатних для проживання умов у постраждалих громадах регіону.

Наразі можливість подати заявку на участь у програмі гуманітарної допомоги мають мешканці Чутівської, Кобеляцької та Миргородської громад Полтавської області. Організатори наголошують, що допомога передбачена виключно для тих домогосподарств, чиє житло має актуальні пошкодження та потребує відновлення.

До участі допускаються громадяни, які належать до визначених категорій вразливості. Серед них — багатодітні родини, що виховують трьох і більше неповнолітніх дітей, особи з інвалідністю, люди з тяжкими захворюваннями, одинокі батьки або опікуни неповнолітніх чи недієздатних осіб.

Також право на участь мають вагітні жінки, сім’ї з дітьми до трьох років, а також пенсіонери віком від 60 років.

Обов’язковою умовою для реєстрації є наявність офіційного Акта про підтвердження пошкодження майна внаслідок воєнних дій. Без цього документа заявки до розгляду не приймаються.

Окремо визначено категорії заявників, які не можуть претендувати на участь у програмі. Зокрема, це особи, які вже отримували компенсацію на оренду житла або допомогу на модернізацію помешкання від «Карітас Полтава».

Також до програми не допускаються заявники, які раніше вже отримували аналогічну допомогу на ремонт житла — у вигляді будівельних матеріалів або грошових виплат — від інших гуманітарних організацій.

Джерело: Карітас Полтава.



