В енергетичній сфері наголошують, що заплановані графіки відключення світла у Полтавській області на 29 травня не пом’якшуються, оскільки технічні заходи є необхідними для стабільного функціонування енергосистеми регіону. Роботи виконуються поетапно, що дозволяє фахівцям своєчасно проводити перевірку обладнання, усувати потенційні несправності та підтримувати належний технічний стан електромереж.

З 08:00–16:30 години не буде електрики в селі Білоусівка. Знеструмлення діятимуть багато годин поспіль через виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу. Обмеження охоплять такі адреси:

Мележика — 1, 2, 3, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 19а, 21, 24, 26/1, 26/2, 27, 29, 30/1, 30/2, 32, 33/1, 33/2, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 55, 56, 57, 58, 13, 13а, 15, 17, 52

Горянська — 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17

Мизівська — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 15

Молодіжна — 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/2, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22

Молодіжний пров. — 1, 2, 3

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

З 08:00–16:30 години триватимуть додаткові графіки відключення світла, як охоплять село Бондарі. Знеструмленими будуть вулиці:

Балок — 48

Лісова — 19, 26, 31, 32, 36, 37, 50, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 181

Мангеревщина — 39, 40, 41, 45, 46, 47, 52, 154

Полона — 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14

Стрибулівка — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 (ДАЧА), 11, 13, 14, 20а

Центральна — 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 35.

З 08:00–16:30 години не буде електрики в селі Нехристівка. Знеструмлять наступні адреси:

Горіхова — 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 32, 33, 36.

Джерело: Чорнухинська територіальна громада.

