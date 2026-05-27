Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові організовує благодійний фонд «Кінза Харків», який забезпечує підтримку соціально вразливих мешканців у період складних викликів, передає Politeka.

Організація регулярно інформує про свою діяльність через офіційну сторінку в Instagram. Там публікуються звіти про роздачі та уточнюються умови отримання гуманітарних наборів.

Під час останніх акцій волонтери формували продовольчі пакунки, засоби гігієни та комплекти побутової хімії. Допомога була спрямована на людей з інвалідністю та інші категорії, які потребують особливої підтримки.

Окрему увагу приділили громадянам із серйозними проблемами зі здоров’ям, які не можуть самостійно пересуватися. У таких випадках пакунки отримували родичі або офіційні представники.

У межах ініціативи безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові благодійники також забезпечують адресну передачу допомоги тим, хто перебуває вдома та не має змоги відвідати пункти видачі.

Фонд наголошує, що системна підтримка є важливою складовою стабільності для громад, тому команда продовжує регулярно звітувати про результати роботи.

Окремі видачі проводяться за заздалегідь оголошеним графіком, який публікується після формування чергових партій гуманітарної допомоги.

Волонтери закликають мешканців стежити за оновленнями в офіційному Instagram-акаунті, де з’являється актуальна інформація про наступні роздачі та умови участі.

Формати та частота розподілу надалі визначатимуться можливостями фонду та надходженням допомоги.

Джерело: БФ "Кінза Харків"

