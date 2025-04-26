Благотворительный фонд "Каритас-Спес" продолжает предоставлять бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, сообщает Politeka.

Это прекрасная возможность для пенсионеров, внутренне перемещенных лиц и других нуждающихся получить необходимые продукты. Фонд определил четкий график, по которому можно получить гуманитарную помощь.

Продуктовые наборы издаются по следующему расписанию:

По понедельникам и вторникам – для людей в возрасте 75 лет и старше.

По средам – для лиц с инвалидностью I и II групп.

По четвергам – для внутренне перемещенных лиц в возрасте 65+, зарегистрированных как ВПЛ после 24 февраля 2024 года.

По пятницам – для семей ВПЛ с детьми до трех лет, а также для многодетных семей с детьми до трех лет.

Если вы принадлежите к одной из этих категорий, можно обратиться за помощью непосредственно или через представителя с нотариально заверенной доверенностью. Продуктовые наборы издаются по адресу: Харьков, ул. Гоголя, 4. Для получения помощи необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность, а также справки, подтверждающие вашу категорию уязвимости.

Получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове можно по указанному адресу, следуя указанному графику. Это важная поддержка для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

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