Вже із 1 травня мешканці міста ризикують побачити підвищення тарифів на комуналку в Харкові, що вплине на цифри у платіжках.

Підвищення тарифів на комуналку в Харкові поки що не набуває масштабного характеру, однак зачіпає одну з найбільш енерговитратних категорій, повідомляє Politekа.

Згідно з новими урядовими рішеннями, підвищення тарифів на комуналку в Харкові торкнеться домогосподарств з електроопаленням.

Для тих, хто обігріває житло електрикою, її вартість зросте до 4,32 гривні за кіловат-годину. Причому це новий фіксований показник, без будь-яких пільг чи понижених ставок, незалежно від обсягу споживання. Фактично, це означає, що диференційоване ціноутворення, яке раніше дозволяло бодай частково економити, зникає.

І тепер електрика для всіх побутових споживачів коштує однаково, навіть якщо її використовують для опалення, і навіть якщо витрати дуже великі. Підвищення тарифів на комуналку в Харкові особливо відчують власники приватних будинків, які не мають доступу до централізованого опалення.

Для них це не просто зміна в цифрах, а реальне зростання витрат у міжсезоння, коли погода ще може вимагати обігріву. Водночас ситуація з газом залишається стабільною. Незважаючи на всі побоювання, ціна кубометра для населення не зміниться - 7,96 грн. Цю цифру вже закріплено урядовим рішенням, яке діє до 31 жовтня 2025 року.

Отже, принаймні до кінця року можна не хвилюватися про можливі "сюрпризи" в газових платіжках. Втім, експерти нагадують, що в майбутньому нам все одно доведеться зіштовхнутися із зростанням цін.