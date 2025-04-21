Питання підвищення тарифів на воду в Харкові хвилює багатьох, адже інфляція вже вдарила по гаманцям, тому містяни з занепокоєнням ставляться до можливого зростання вартості комуналки, повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо подробиці.
У місті з початку року для комунального підприємства «Харківводоканал» запроваджено нові тарифи. Втім, для населення діють старі розцінки, які залишаються на рівні 24 лютого 2022 року.
Згідно з чинними тарифами:
- Централізоване водопостачання — 16,032 гривень/куб. м;
- Водовідведення — 8,484 гривень/куб. м.
Для інших категорій споживачів тарифний план зріс:
- Водопостачання — до 39 грн/куб. м;
- Водовідведення — до 18,792 грн/куб. м.
Таким чином, підвищення тарифів на воду в Харкові не варто чекати. Населення й надалі сплачує за водопостачання та водовідведення за "замороженими" цінами, тоді як підприємства та організації вже платять за оновленими.
Відмітимо, що деякі водоканали розглядають можливість зниження тиску в мережах у ранкові та вечірні години — саме в цей час спостерігається найбільше навантаження на систему. Для мешканців багатоповерхівок, особливо верхніх поверхів, це може означати тимчасову відсутність водопостачання.
Такі заходи водопостачальні підприємства планують запровадити з метою зменшення витрат на електроенергію, яку змушені купувати за ринковими цінами. У години пікового споживання вартість електроенергії може перевищувати 10 грн за кіловат-годину, що суттєво б'є по бюджету комунальних служб.
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