Весь березень спостерігалося подорожчання яєць перед Великоднем в Харкові, проте в квітні ситуація несподівано почала змінюватись, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували дані Мінфіну, щоб дізнатись поточну вартість цього популярного продукту.

Так, інфляція на споживчому ринку у Харківській області в березні 2025 року зросла на 2,2% порівняно із лютим та на 3,9% — з початком 2025 року та перевищила загальні показники по країні (1,5 та 3,5%, відповідно). Водночас подорожчання яєць перед Великоднем в Харкові сягнуло 20,7%.

Серед усіх видів продукції найбільше підвищення вартості показали «Ясенсвіт» у великій упаковці — 30 штук. Середній цінник зріс на 15,70 грн і нині становить 230,80. Наприкінці березня ця ж кількість коштувала 215,10. Зараз її можна придбати у Megamarket за повною вартістю — 230,80.

Тим часом, спостерігається зниження середніх роздрібних цін на курячі категорії С1 (нефасовані). Якщо на початку місяця десяток коштував у середньому 57,90 гривень, то наразі ціни опустилися до рівня 52,10–52,70 грн.

Загалом вартість яєць знизилась приблизно на 10%. А з урахуванням акцій у торговельних мережах — подекуди навіть до 17%.

Загалом цінове збільшення охопило більшість популярних позицій, зокрема через сезонні фактори та логістичні витрати. Така ситуація може зберігатись і надалі.

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