Місцева влада пояснює підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області збільшенням собівартості надання послуг.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області триває, повідомляє Politeka.net.

У Кременчуці затвердили нову вартість централізованого водопостачання, яка набуде чинності після офіційного оприлюднення та введення в дію рішення виконавчого комітету міської ради.

Перегляд тарифу став результатом оновлення економічних розрахунків комунального підприємства. Під час засідання виконкому погодили скориговану вартість послуги для населення з урахуванням фактичних витрат і виробничих потреб.

Під час обговорення з проєкту рішення виключили компенсацію коштів, недоотриманих підприємством у попередні роки. Саме це дозволило знизити остаточний тариф порівняно з початковими розрахунками.

Міський голова Віталій Малецький наголосив, що включення таких витрат потребує належного правового обґрунтування. Також він доручив звернутися до профільного державного регулятора, щоб отримати офіційну позицію щодо можливості застосування такого механізму.

Спочатку пропонувалося встановити тариф на рівні 67,44 гривні за кубометр. Після додаткової перевірки розрахунків його зменшили на 2,74 гривні.

У результаті підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області вартість централізованого водопостачання у Кременчуці становитиме 64,07 гривні за кубометр. Для порівняння, раніше побутові споживачі сплачували 31,80 гривні, тому після набрання чинності рішенням витрати на послугу для багатьох домогосподарств зростуть.

У міській адміністрації пояснюють перегляд тарифу збільшенням собівартості надання послуг. Серед основних причин називають подорожчання електроенергії, матеріалів, обладнання та інших ресурсів, необхідних для безперебійної роботи системи водопостачання.

Мешканцям рекомендують уважно перевіряти суми у платіжках після введення нового тарифу. У разі виникнення запитань варто звернутися до підприємства-постачальника для отримання роз'яснень. Громадянам, які мають право на державну підтримку, також радять своєчасно оформити житлову субсидію або скористатися передбаченими законодавством пільгами.

Джерело: Міськрада Кременчуга

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