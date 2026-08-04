Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області вже почали активно обговорювати.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області триває, пише Politeka.net.

У Кременчуці затвердили нову вартість централізованого водопостачання, яка почне діяти після офіційного набрання чинності рішенням виконавчого комітету міської ради.

Оновлення розцінок стало результатом перегляду економічних розрахунків місцевого комунального підприємства. Під час засідання виконкому погодили скоригований показник для населення з урахуванням фактичних витрат і виробничих потреб.

У процесі розгляду з проєкту виключили компенсацію коштів, недоотриманих підприємством у попередні роки. Саме це дозволило зменшити остаточний показник порівняно з початковим варіантом.

Міський голова Віталій Малецький наголосив, що включення таких витрат потребує належного правового обґрунтування. Також він доручив звернутися до профільного державного регулятора для отримання офіційної позиції щодо застосування відповідного механізму.

Спершу пропонували встановити оплату на рівні 67,44 гривні за кубометр. Після додаткової перевірки розрахунків суму знизили на 2,74 гривні.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області означає, що остаточна ціна централізованого водопостачання становитиме 64,07 гривні за кубометр. Для порівняння, раніше побутові споживачі сплачували 31,80 гривні, тому майбутні платіжки для багатьох домогосподарств збільшаться.

У міській адміністрації пояснили перегляд зростанням собівартості надання сервісу. Серед головних причин називають подорожчання ресурсів, необхідних для стабільної роботи мереж і підтримки інфраструктури.

Жителям рекомендують уважно перевіряти нарахування після отримання квитанцій. Якщо виникнуть запитання, варто звернутися до постачальника для уточнення інформації. Громадянам, які мають право на державну підтримку, радять своєчасно оформити субсидію або скористатися передбаченими пільгами.

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