Дефіцит продуктів в Харкові став однією з актуальних тем для обговорень.

Дефіцит продуктів в Харкові поки не прогнозують, однак останні удари по українських морських портах можуть вплинути на вартість окремих продовольчих товарів, повідомляє Politeka.net.

Експерти попереджають, що за несприятливого розвитку подій насамперед можуть подорожчати хліб і продукція, для виробництва якої використовують борошно.

Після пошкодження портової інфраструктури міжнародні біржі оперативно відреагували зростанням котирувань пшениці. Аналітики пояснюють таку тенденцію занепокоєнням через можливі перебої з експортом українського зерна та скороченням очікуваних обсягів постачання на світовий ринок.

Фахівці зазначають, що атаки на термінали ускладнили логістику й зробили перевезення дорожчими. Додаткові витрати виникають через зміну маршрутів, що поступово впливає на собівартість аграрної продукції та змушує учасників ринку коригувати власні прогнози.

Дефіцит продуктів в Харкові наразі не очікується. Економісти наголошують, що виробники мають достатні запаси сировини, тому різких змін у забезпеченні магазинів найближчим часом не передбачається. Саме це, за їхніми словами, допомагає уникнути ажіотажу серед покупців.

Якщо труднощі з морським експортом збережуться протягом тривалого періоду, восени виробники можуть переглянути вартість окремих хлібобулочних виробів. Найбільше це стосуватиметься товарів, де частка зернової складової є визначальною.

Експерти підкреслюють, що подальший розвиток ситуації багато в чому залежить від роботи портів та можливості забезпечити стабільне функціонування логістичних ланцюгів. У разі швидкого відновлення перевезень цінові коливання можуть залишитися нетривалими й не матимуть довгострокових наслідків для споживачів.

Аналітики рекомендують уважно стежити за ситуацією в аграрному секторі, адже саме вона впливає на формування вартості соціально важливих товарів. Виробники також оцінюватимуть витрати на транспортування, закупівлю сировини та загальну кон'юнктуру ринку.

Найближчими тижнями ключовими чинниками залишатимуться безпекова ситуація, робота експортної інфраструктури та стабільність поставок. Саме від цих факторів залежатиме, чи вдасться втримати ціни на нинішньому рівні та уникнути відчутного подорожчання окремих категорій продовольства.

Джерело: biz.ua

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