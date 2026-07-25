Графіки відключення світла у Полтавській області на 26 липня вводять черех профілактичні планові роботи, що проводитимуть енергетики в неділю.

Українців попередили про планові графіки відключення світла, що заплановані у Полтавській області на неділю, 26 липня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області 26 липня запроваджують у зв'язку з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт на електромережах. Енергетики виконуватимуть заходи, спрямовані на підвищення надійності електропостачання.

Планові знеструмлення з 08:00 до 20:00 (12 годин поспіль) заплановані у селі Щербаки. На час проведення ремонтних робіт без світла залишаться окремі будинки на вулицях:

Богдана Хмельницького — 10

Весняна — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

Вишневий (пров.) — 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27

Героїв полку «Азов» — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12

Залізнична — 6, 9, 11, 12, 13

Зелена діброва — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22

Кільцева — 9, 11

Кобзарська — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24

Кольцова — 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21

Марка Кропивницького — 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Омельницька — 1, 1-А, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14 А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Революціонерів — 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25

Садова — 2

За інформацією операторів електромереж, з 08:00 до 20:00 планові роботи триватимуть у селі Радочини. На період їх виконання без електроенергії тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:

Вільний (пров.) — 1, 2, 3, 4

Кременчуцька — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24

Молодіжна — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Садова — 2, 3, 5, 6, 10

Степова — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12

Червоної Калини — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27

Графіки відключення світла у Полтавській області 26 липня триватимуть у частині села Демидівка, проте знеструмлення вводять з 08:00 до 20:00 години за адресами:

Весела — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14

Української Перемоги — 29.

Джерело: Омельницька громада.

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