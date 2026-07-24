Крім того, програми гарантують своєчасне отримання гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області всім, хто її потребує.

У Харківській області стартували програми, спрямовані на надання гуманітарної допомоги для пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Ініціативи охоплюють ремонт житла, соціальний супровід та допомогу людям, які не можуть самостійно обслуговувати себе.

Одним із ключових проєктів керує фонд «Карітас». Він націлений на власників помешкань, пошкоджених через бойові дії, і передбачає малі та середні ремонти: заміну вікон і дверей, відновлення покрівлі, стін або стелі. Роботи проводять там, де руйнування не критичні, щоб мешканці змогли швидко повернутися додому.

Програмою охоплені мешканці Харкова та Ізюма, зокрема люди старше 60 років, особи з інвалідністю, тяжкохворі, самотні батьки, багатодітні родини та вагітні жінки.

Окремий напрям — догляд удома. Фахівці навідуються до самотніх пенсіонерів, переселенців та тих, хто потребує підтримки, допомагають у побуті, контролюють стан здоров’я та консультують родичів. Вони вимірюють тиск, рівень цукру, обробляють рани, надають гігієнічну допомогу та навчають догляду за людьми з обмеженими можливостями.

Отримати підтримку можна, завчасно подавши заявку через місцеві офіси Mercy Corps, фонд «Карітас» або партнерські організації, які координують доставку допомоги та соціальні послуги для літніх людей.

Регулярне оновлення інформації дозволяє пенсіонерам і переселенцям своєчасно користуватися доступними ресурсами та планувати необхідну допомогу без зайвих затримок.

Крім того, програми гарантують своєчасне отримання гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області всім, хто її потребує.

Ініціативи продовжують розширювати охоплення, щоб забезпечити підтримку найбільш уразливим категоріям населення.

Джерело: Карітас

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