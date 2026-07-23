Українців попередили, якими будуть тривати графіки відключення світла в Харківській області на 24 липня.

Графіки відключення світла в Харківській області на 24 липня вводять через профілактичні роботи на об'єктах енергетичної інфраструктури, пише Politeka.net.

Енергетики закликають споживачів завчасно підготуватися до графіків відключення світла в Харківській області на 24 липня: зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а також врахувати графік знеструмлень під час планування свого дня. Якщо ремонтні роботи завершаться раніше запланованого часу, електропостачання можуть відновити достроково.

З 09:00 до 17:00 години вводять графіки відключення світла на 24 липня в селі Горіхове. Знеструмлять такі адреси:



Успішна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8А, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38

З 09:00 до 17:00 години зникне електрика в селі Гурине, проте знеструмлення стосуються лише будинків, які розташовані на вулицях:

Лісна — 1, 2, 3, 4, 5, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Лугова — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16

Низова — 1, 3, 3А, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23

Відключення електрики з 09:00 до 17:00 години торкнуться окремих будинків в селі Мищенки. Обмеження будуть на вулицях:

Франка — 1, 2, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14

Широка — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 70

24 липня з 09:00 до 17:00 планові роботи проводитимуться у селі Санжари. На час їх виконання без електроенергії тимчасово залишаться окремі будинки за такими адресами:

Абрикосова

Благодатна

Спортивна

Абрикосова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31

Благодатна — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 24, 26

Павла Барчана — 1, 2, 2А, 3, 4, 5А, 6, 8, 8А, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 48А, 49, 50, 51, 51А, 53, 55

Спортивна — 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106/А, 108, 110, 112, 114, 114А, 116/1, 118, 120, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161

пров. Благодатний — 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10

пров. Павла Барчана — 1, 2, 4, 5, 5А, 6, 9, 10, 12, 13, 18, 20, 22, 24.

Джерело: Люботинська міська територіальна громада.

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