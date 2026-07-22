Графіки відключення світла у Полтавській області на 23 липня триватимуть багато годин поспіль.

Українцям розповіли, якими будуть графіки відключення світла у Полтавській області на 23 липня, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 23 липня запроваджуються у зв'язку з проведенням планових ремонтних та профілактичних робіт на електромережах. Фахівці виконуватимуть технічне обслуговування обладнання, заміну окремих елементів мережі та інші роботи, необхідні для підвищення надійності електропостачання й запобігання аварійним ситуаціям.

За оприлюдненим графіком, 23 липня з 08:00 до 20:00 планові відключення електроенергії відбудуться у селі Онищенки. На час проведення робіт без світла тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:

Дачна (б. 3),

Лісова (б. 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64)

Також із 08:00 до 20:00 без електропостачання тимчасово залишиться частина споживачів у селі Федоренки. Планові роботи охоплять будинки за такими адресами:

Омельницька (б. 1, 1А, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 11 , 12, 13, 15-А, 16 , 17, 19, 21, 23а , 23Б, 24 , 25, 26а, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40)

Планові знеструмлення заплановані у селі Романки. Упродовж 12 годин, з 08:00 до 20:00, електропостачання буде тимчасово припинене для частини домоволодінь, розташованих на вулиці:

Лугова (б. 2, 4, 8, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 31)

23 липня з 08:00 до 20:00 профілактичні роботи проводитимуться і в селі Щербаки. На час їх виконання окремі адреси населеного пункту тимчасово залишаться без електроенергії:

Богдана Хмельницького (б. 10),

Весняна (б. 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36),

пров.Вишневий (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27),

Героїв полку Азов (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12),

Залізнична (б. 6, 9, 11, 12, 13),

Зелена діброва (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22),

Кільцева (б. 11),

Кобзарську (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24),

Кольцова (б. 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21),

Марка Кропивницького (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38),

Омельницька (б. 1, 1-А, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14 А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37),

Революціонерів (б. 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25).

Джерело: Омельницька громада.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області: українцям почали надавати нову виплату, скільки можна отримати.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Полтавській області: що вже зараз у зоні нестачі.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Полтавській області: які літні українці можуть суттєво збільшити свої виплати.