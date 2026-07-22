Розраховується доплата для пенсіонерів у Полтавській області здійснюється за спеціальною формулою.

Українські пенсіонери, які відповідають певним критеріям, можуть розраховувати на додаткову доплату у Полтавській області, пише Politeka.net.



Йдеться про надбавку за понаднормові роки роботи, яка нараховується понад мінімально необхідний страховий стаж і здатна збільшити розмір щомісячних виплат.

Як нагадують у Пенсійному фонді України, право на таку доплату для пенсіонерів у Полтавській області залежить від дати призначення пенсії. Для громадян, які оформили пенсійні виплати до жовтня 2011 року, надбавка нараховується за страховий стаж, що перевищує 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Для тих, хто вийшов на пенсію після жовтня 2011 року, вимоги є вищими. У цьому випадку доплата призначається лише за стаж понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

Розрахунок доплати для пенсіонерів у Полтавській області здійснюється за встановленою формулою: за кожен повний рік понаднормового стажу пенсія збільшується на 1% від її основного розміру.

Водночас законодавством передбачене обмеження — сума такої доплати не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Таким чином, кожен додатковий рік страхового стажу забезпечує фіксоване підвищення пенсійної виплати, однак навіть за значної кількості понаднормових років розмір надбавки зростає поступово.

У Пенсійному фонді також звертають увагу на ще одну важливу особливість. Якщо пенсіонер після призначення пенсії продовжує офіційно працювати, доплата за понаднормовий страховий досвід не виплачується одразу. Її нарахування фактично відкладається до проведення відповідного перерахунку пенсії згідно з чинним законодавством.

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