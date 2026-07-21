Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області доступна не лише людям похилого віку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області залишається доступною в межах програми відновлення пошкодженого житла, яку реалізує благодійний фонд «Карітас» для мешканців громад, що постраждали внаслідок бойових дійї, передає видання Politeka.

Ініціатива спрямована на власників будинків і квартир, які зазнали часткових руйнувань, але можуть бути придатними для проживання після проведення необхідних ремонтних робіт. Основна мета проєкту — допомогти людям швидше повернутися до безпечних умов.

Учасникам пропонують підтримку для виконання дрібного та середнього ремонту. Програма охоплює заміну вікон і дверей, відновлення покрівель, ремонт стін та ліквідацію інших пошкоджень, які впливають на безпечне використання житла.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області доступна не лише людям похилого віку. Скористатися програмою можуть також особи з інвалідністю, багатодітні сім'ї, одинокі матері й батьки, вагітні жінки та інші представники соціально вразливих категорій.

Передбачено два формати підтримки. У першому випадку заявники отримують кошти для самостійного проведення ремонту, у другому всі необхідні роботи виконують підрядні організації, визначені благодійним фондом.

Оселі, які повністю зруйновані, участі у програмі не беруть. Підтримка розрахована саме на об'єкти, які можна відновити без капітального будівництва.

Подати заявку можна після оцінки стану нерухомості та перевірки відповідності встановленим критеріям. Реалізація проєкту триватиме залежно від фінансування та потреб громад, які потребують допомоги.

Джерело: Карітас

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