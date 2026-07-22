Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області пов'язане зі збільшенням витрат

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області торкнеться жителів Зміївської громади, де з 1 серпня почнуть діяти нові розцінки на централізоване водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів, повідомляє Politeka.net.

Відповідне рішення погодив виконавчий комітет міської ради.

Перші платіжки з оновленими сумами споживачі отримають уже у вересні. Найбільше зросте вартість водопостачання — із 38,16 до 70 гривень за кубічний метр, що на 83,4% більше за чинний тариф.

Послуга водовідведення коштуватиме 80,70 гривні за кубометр замість 45,73 гривні. Таким чином її вартість збільшиться на 34,97 гривні, або на 76,5%.

Зміняться й розцінки на вивезення побутових відходів. Для мешканців багатоквартирних будинків щомісячна плата зросте з 25,99 до 44,05 гривні на одну особу. У приватному секторі сума становитиме 47,44 гривні замість 27,99 гривні.

У комунальному підприємстві «Зміїв-сервіс» пояснили, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області пов'язане зі збільшенням витрат на електроенергію, паливно-енергетичні ресурси, оплату праці, а також обов'язкові податки й інші платежі.

Під час засідання виконавчого комітету питання можливого покращення якості надання послуг після перегляду розцінок окремо не розглядали. Водночас у громаді наголошують, що нові тарифи мають забезпечити стабільну роботу комунального підприємства в умовах зростання собівартості його діяльності.

Місцевим жителям рекомендують врахувати оновлені суми під час планування сімейного бюджету, оскільки нові розцінки набудуть чинності вже з 1 серпня.

Джерело: mediazmiiv

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