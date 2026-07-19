Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області можна знайти в кількох локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається доступним завдяки новим приватним пропозиціям у Кременчуці, поблизу Полтави та інших громадах, де переселенців готові тимчасово прихистити без орендної плати, передає видання Politeka.

Один із варіантів розташований у Кременчуці. Власники пропонують окрему кімнату для жінки або матері з дитиною віком від трьох років. Проживання не потребує оплати, однак майбутніх мешканців просять підтримувати порядок у спільних приміщеннях.

Будинок обладнаний кухнею, ванною кімнатою, санвузлом і централізованим водопостачанням. Пропозиція діятиме протягом воєнного стану, а додаткові подробиці можна отримати через Viber.

Ще один варіант доступний у селі Мачухи неподалік обласного центру. Оселю забезпечили газовим опаленням, інтернетом, душовою кабіною, побутовою технікою та внутрішнім санвузлом.

Водночас Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області пропонують і у селі Козлівщина. Там власники готові прийняти людей на умовах спільного проживання, розраховуючи на взаємоповагу та допомогу в повсякденних справах.

Помешкання має каналізацію, водопостачання, резервне живлення на випадок вимкнень електроенергії, літню кухню та доступ до інтернету. На подвір'ї утримують свійських тварин, тому майбутніх мешканців просять відповідально ставитися до господарства.

Перед переїздом рекомендують уточнювати всі умови безпосередньо з власниками. Перелік доступних варіантів регулярно оновлюється, тому переселенцям радять стежити за новими оголошеннями й перевіряти їхню актуальність перед зверненням.

Джерело: Допомагай

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