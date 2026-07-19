Робота для пенсіонерів в Полтавській області поповнилася новими вакансіями із різним рівнем оплати, повідомляє Politeka.net.

Роботодавці шукають кандидатів на посади у сфері логістики, виробництва та пасажирських перевезень, пропонуючи офіційне працевлаштування й комфортні умови.

Одну з пропозицій відкрила мережа мультимаркетів «Аврора» у Полтаві. Компанія запрошує контролера якості зібраних замовлень із зарплатою від 15 до 23 тисяч гривень. Від претендента очікують уважності, відповідальності та готовності перевіряти товари, звіряючи їх із накладними. Передбачені наставництво, корпоративний транспорт, навчання й соціальні гарантії.

Ще один варіант доступний на місцевому підприємстві, яке шукає маркувальника. Працівнику пропонують оплату від 18 до 20 тисяч гривень, стандартний графік із понеділка до п'ятниці та стабільну зайнятість. Основне завдання — нанесення маркування на залізобетонні вироби.

Водночас робота для пенсіонерів в Полтавській області представлена вакансією водія у ліцензованому таксопарку. Кандидатам із посвідченням категорії B обіцяють дохід у межах 30–35 тисяч гривень, гнучкий режим, сучасні автомобілі та підтримку на всіх етапах співпраці.

Компанія також забезпечує технічне обслуговування транспорту, надає знижки на пальне й допомагає новачкам швидко адаптуватися. Водії можуть працювати як повний, так і неповний день залежно від власних можливостей.

Експерти зазначають, що дедалі більше підприємств відкривають вакансії для людей старшого віку. Найчастіше роботодавці цінують відповідальність, уважність і практичний досвід, тому вибір пропозицій поступово розширюється.

Джерело: work.ua

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: ситуація стає все більш напружена.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно зробити в першу чергу для отримання.