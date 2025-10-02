Усі послуги та роздача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області зібрані в одному місці, щоб максимально зручно задовольнити потреби родин.

Гуманітарна допомога надається у вигляді різних безоплатних послуг та безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрили на сайті організіції «ЯМаріуполь».

Підтримку можна отримати в Кременчуку. У місті центр «ЯМаріуполь» працює за адресою: вул. Небесної сотні 30а. Графік роботи — щодня з 8:00 до 18:00.

Усі послуги зібрані в одному місці, щоб максимально зручно задовольнити потреби маріупольських родин.

Основні напрями роботи центру

Гуманітарна допомога: безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області, засоби гігієни та речі першої необхідності. Особливий акцент — на підтримці внутрішньо переміщених осіб та пенсіонерів.

Психологічна підтримка. Кваліфіковані психологи допомагають впоратися з наслідками стресу, втрат і травм, відновити внутрішню рівновагу та сили.

Юридичні консультації. Допомога у відновленні документів, оформленні соціальних виплат, підготовці заяв для отримання компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло.

Медична допомога. Первинні огляди, консультації лікарів, рекомендації щодо лікування та, за необхідності, видача ліків.

Сприяння працевлаштуванню. Підтримка у пошуку роботи, можливості перекваліфікації, навчання новій професії чи підвищення кваліфікації.

Дитячі простори. Безпечні ігрові зони з вихователями, де діти можуть перебувати під наглядом, поки батьки займаються важливими справами.

Організація дозвілля. Заходи для дітей, молоді та дорослих, які допомагають адаптуватися, знайомитися з місцевою громадою та створювати нові соціальні зв’язки.

Індивідуальний підхід. Кожен запит розглядається персонально, щоб знайти найкраще рішення навіть у найскладніших ситуаціях.

Центр також інформує про графік видачі гуманітарних продуктів і всі актуальні події на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах.

