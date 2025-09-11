Щоб отримати право на таку доплату для пенсіонерів у Полтавській області, потрібно відповідати низці критеріїв.

Українські громадяни, які досягли 65-річного віку, мають право на отримання доплати для пенсіонерів у Полтавській області від держави, повідомляє Politeka.net.

Про це говориться у постанові Кабміну від 25 лютого 2025 р. № 209.

Це право встановлене урядом і передбачає, що у випадку, якщо розмір пенсії людини є меншим за 3758 гривень, держава бере на себе обов’язок компенсувати різницю. Важливо, що така доплата для пенсіонерів у Полтавській області нараховується автоматично — пенсіонеру не потрібно особисто звертатися до Пенсійного фонду чи подавати додаткові заяви.

Згідно з нормами, пенсіонери, які мають необхідний страховий стаж і досягли віку 65 років, отримують надбавку у розмірі 40 відсотків від мінімальної заробітної плати. У 2025 році мінімальна заробітна плата становить 8000 гривень, а отже, 40 відсотків від цієї суми складає 3200 гривень. Саме таку надбавку отримують громадяни, які відповідають умовам.

Однак у березні Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка встановила для цієї категорії осіб гарантовану пенсійну виплату на рівні 3758 гривень. Таким чином, навіть якщо фактична пенсія разом із усіма надбавками не досягає зазначеного рівня, держава компенсує нестачу коштів.

Щоб отримати право на таку доплату для пенсіонерів у Полтавській області, потрібно відповідати низці критеріїв, перелічених у постанові уряду.

По-перше, пенсіонер не повинен працювати чи займатися підприємницькою діяльністю.

По-друге, обов’язковим є наявність необхідного трудового стажу: для чоловіків він становить щонайменше 35 років, для жінок — 30 років. Крім того, надбавка поширюється не лише на тих, хто отримує пенсію за віком, а й на осіб, що перебувають на пенсії по інвалідності, за вислугою років або у зв’язку з втратою годувальника.

Водночас не всі громадяни похилого віку підпадають під дію цієї норми. Якщо пенсіонер продовжує працювати чи отримує інші додаткові доходи, йому така доплата не нараховується. Аналогічно вона не передбачена для тих, хто не має достатнього трудового стажу.

Додаткових нарахувань не отримають і ті пенсіонери, чия пенсія разом із усіма надбавками перевищує встановлений поріг у 3758 гривень.

