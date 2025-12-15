У таких умовах дефіцит продуктів у Полтавській області може залишатися точковим, але відчутним для споживачів.

Дефіцит продуктів у Полтавській області останнім часом фіксують на окремих позиціях продовольчого ринку, які традиційно мають стабільний попит серед місцевих жителів, повідомляє Politeka.

Аналітики зазначають, що ситуація залишається нерівномірною та залежить від конкретної категорії товарів. Частина позицій демонструє цінову стабільність, тоді як інші реагують на зовнішні чинники.

Зокрема, експерти не прогнозують нестачі картоплі протягом зимового періоду. Водночас її вартість формуватиметься під впливом європейського ринку. У країнах ЄС зафіксували надлишок урожаю, що спричинив рекордне зниження цін і стимулює постачання дешевшої продукції в Україну.

Про це заявила виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі Ольга Самойліченко. За її словами, імпортні пропозиції нині дешевші на кілька гривень за кілограм, що створює додатковий тиск на українських аграріїв та змінює баланс пропозиції.

Паралельно ринок тепличних овочів демонструє іншу динаміку. Вартість огірків знову пішла вгору через обмежені обсяги постачання. Поєднання сезонного скорочення виробництва та активного попиту з боку торговельних мереж впливає на цінники в магазинах.

Схожа тенденція спостерігається і щодо томатів. Тепличні господарства поступово зменшують відвантаження, що вже кілька тижнів поспіль підтримує висхідний ціновий тренд. У таких умовах дефіцит продуктів у Полтавській області може залишатися точковим, але відчутним для споживачів.

Місцеві експерти радять споживачам стежити за оновленнями ринку, адже подальша ситуація залежатиме від обсягів імпорту, сезонних факторів та логістичних можливостей постачальників.

