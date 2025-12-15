Варто заздалегідь подбати про заряджання приладів під час графіку відключення світла в Запорізькій області на 16 грудня.

У зв’язку з ремонтними роботами, які енергетики проведуть, діятимуть графіки відключення світла в Запорізькій області на 16 грудня:, повідомляє Politeka.net.

Таку інформацію надають в Запоріжжяобленерго.

Як пояснили в компанії, цього дня фахівці проводитимуть технічне обслуговування мереж та обладнання. У зв’язку з цим частина мешканців міста тимчасово залишиться без електропостачання.

З 09:00 до 17:00 (протягом 8 годин) світло вимикатимуть в селі Біленьке за низкою визначених адрес:

Грушева 93, 91, 90, 90а, 88, 84, 84а, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 66, 64, 85а, 87, 85, 83, 78, 77, 73, 71, 65, 63, 61.

Космічна 137, 139, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 168, 170, 170а, 172, 174, 176, 107а, 109а, 111, 113, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 131, 133, 160, 156, 154, 150, 148, 146, 144а, 144, 142, 140, 138а, 136, 134, 132, 130.

Миру 82, 80, 78, 76, 74, 72, 70, 68, 66, 64, 62, 60, 58а, 54, 48а, 48, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 85, 87, 91а, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107.

Партизанська 169, 167, 165, 163, 161, 159, 155, 153, 151, 149, 147, 145, 143, 141, 139, 137, 135, 133, 131, 129, 127, 125, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150.

Українська 63, 63а, 63б, 61, 59, 59а, 57, 55, 53, 51, 49, 47, 45, 43, 41а, 42, 39, 37, 35, 26, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64а, 64, 66, 68, 70, 72, 75, 73, 77, 85, 87, 89, 91, 67, 89, 99.

Також у період із 9:00 до 17:00 заплановані додаткові ремонтні роботи в населеному пункті Степне, у межах яких буде знеструмлено окремі вулиці:

Першотравнева 80, 82, 84, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 104а, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 120а, 97, 103, 105, 107, 109, 111, 111а, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 123а, 125, 127, 129, 131, 133, 135.

Тараса Шевченка 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 75б, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 66, 68а, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 100.

Крім того, ще один блок відключень у селі Розумівка триватиме з 9:00 до 17:00 на адресах, оприлюднених на офіційному сайті енергокомпанії:

Козацька 2, 4, 6, 8а, 8, 5, 10, 12, 7, 14, 9, 16а, 16, 11, 13, 18, 18а, 15, 20, 22, 17, 19, 26, 28, 23, 28а, 30, 25.

Степова 35, 33, 31, 23, 27, 25, 13, 9, 33а, 35а, 55, 57.

Варто готуватись до обмежень жителям населеного пункту Приморське, де знеструмлення триватимуть з 9 до 17 години за адресою:

Залізнична 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 75, 77, 79, 83, 85.

Містян просять заздалегідь подбати про заряджання приладів, підготувати резервне освітлення та врахувати можливі затримки в роботі побутових процесів упродовж цих годин.

Актуальний графік відключень електроенергії для Запорызькоъ області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Запоріжжяобленерго».

