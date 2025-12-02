Така гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі спрямована на покращення умов проживання.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі стала доступною завдяки новій ініціативі, яка підтримує людей, чиї оселі постраждали під час бойових дій після лютого 2022 року, повідомляє Politeka.

Про старт прийому заяв інформують організатори програми.

Проєкт реалізує благодійний фонд «Карітас», який зосереджує увагу на домогосподарствах із пошкодженими будівлями. Податися можуть містяни з частково або повністю зруйнованими квартирами чи будинками за умови, що середній дохід сім’ї залишається нижчим за визначений рівень або хтось із родини втратив роботу. Участь не передбачена для тих, хто вже скористався державною чи благодійною підтримкою або відновив житло самостійно.

Під час розгляду заяв перевага надається старшим людям, особам з інвалідністю, родинам із малюками, багатодітним матерям, вагітним жінкам та тяжкохворим. Передбачено відновлення покрівель, віконних конструкцій і дверей у приватних та багатоквартирних будинках. Така гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі спрямована на покращення умов проживання та підвищення безпеки квартир і будинків перед зимовим періодом.

Щоб подати заявку, достатньо заповнити коротку онлайн-форму. Після реєстрації з учасником зв’яжеться координатор і надасть інструкції щодо подальших кроків. Додаткові консультації доступні за телефонами 067 259 80 40 та 075 355 88 29.

Організатори закликають надсилати інформацію без зволікань, адже своєчасна участь дозволить провести ремонтні роботи до зниження температури.

Крім того, у Запоріжжі внутрішньо переміщені особи можуть отримати безкоштовне житло у рамках державних програм.

