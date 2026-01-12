Проводитимуть профілактичні роботи в межах регіону, тому було складено графіки відключення світла в Київській області на 13 січня.

Графіки відключення світла в Київській області на 13 січня будуть діяти в межах кількох громад через планові роботи, що проводитимуть енергетики, пише Politeka.net.

Про це повідомило кілька громад регіону з посиланням на «Київські регіональні електромережі».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Київські регіональні електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Переяславська територіальна громада. Через це вимкнення триватимуть у місті Переяслав з 8:30 до 16:30 на вулицях:

Гайдамацька — № 5, 7, 10, 13, 14, 16, 25

Зустрічна — № 2А

Краєвидна — № 2, 8, 11–13, 15, 17, 18, 20, 23, 31–36, 35Д, 38, 41-а

Крайня — № 1

Магістральна — № 1, 7, 13, 15, 18, 26–28, 36, 63, 110

Новокиївське шосе — № 2А/17, 2А/19, 2А/20

Східна — № 2А, 4–8, 10, 18, 32А, 46

Також проводитимуть профілактичні роботи в межах Кaлинівської селищної територіальної громади. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії з 9:00 до 15:00 години в селі Данилівка:

вулиця Грушова.

Також з 12:30 години до 17:30 години в селі Данилівка будуть знеструмлено вулиці:

Центральна, Шляхова, пров. Вишневий.

Актуальні графіки відключень електроенергії, які публікує ДТЕК «Київобленерго», доступні на офіційному вебсайті компанії у спеціальному розділі «Відключення». У цьому розділі регулярно оновлюється інформація щодо планових і аварійних знеструмлень, що дозволяє споживачам завчасно дізнаватися про можливі перебої з електропостачанням.

Окрім сайту, зручний доступ до актуальних графіків також забезпечується через офіційні чат-боти компанії у месенджерах Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Києві: за якою адресою можна отримати підтримку.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Київській області: експерти назвали тривожні тенденції на ринку.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Київській області: за яких умов українцям відмовлять у допомозі в 2026 році.