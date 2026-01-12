Будут проводить профилактические работы в пределах региона, поэтому были составлены графики отключения света в Киевской области на 13 января

Графики отключения света в Киевской области на 13 января будут действовать в пределах нескольких общин из-за плановых работ, которые будут проводить энергетики, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили несколько общин региона со ссылкой на «Киевские региональные электросети».

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, ДТЭК Киевские региональные электросети будут проводить профилактические работы в пределах Переяславской территориальной громады. Из-за этого отключения будут продолжаться в городе Переяслив с 8:30 до 16:30 на улицах:

Гайдамацька — № 5, 7, 10, 13, 14, 16, 25

Зустрична — № 2А

Краевыдна — № 2, 8, 11–13, 15, 17, 18, 20, 23, 31–36, 35Д, 38, 41-а

Крайня — № 1

Магистральна — № 1, 7, 13, 15, 18, 26–28, 36, 63, 110

Новокыивське шосе — № 2А/17, 2А/19, 2А/20

Схидна — № 2А, 4–8, 10, 18, 32А, 46

Также будут проводить профилактические работы в пределах Калиновской поселковой территориальной громады. В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии с 9:00 до 15:00 в селе Даныливка:

улица Грушева.

Также с 12:30 до 17:30 в селе Даныливка будут обесточены улицы:

Центральна, Шляховая, пер. Вышневе.

Актуальные графики отключений электроэнергии, публикуемые ДТЭК «Киевоблэнерго», доступны на официальном вебсайте компании в специальном разделе «Отключение». В этом разделе регулярно обновляется информация о плановых и аварийных обесточениях, что позволяет потребителям заранее узнавать возможные перебои с электроснабжением.

Помимо сайта удобный доступ к актуальным графикам также обеспечивается через официальные чат-боты компании в мессенджерах Viber и Telegram.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: по какому адресу можно получить поддержку.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Киевской области: эксперты назвали тревожные тенденции на рынке.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Киевской области: при каких условиях украинцам откажут в помощи в 2026 году.