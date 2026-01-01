Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области может быть прекращена в случае приобретения жилья, даже если речь идет об относительно небольшой сумме.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области напрямую зависит от имущественного положения получателей и соблюдения требований, определенных правительственными документами, сообщает Politeka.

Покупка собственного жилья для внутренне перемещенных лиц часто становится важным шагом к стабильности и безопасности, однако может повлиять на право на государственную поддержку.

Порядок назначения и выплаты денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области определен постановлением Кабинета Министров Украины №332 от 20 марта 2022 г.

В документе четко прописан перечень оснований, по которым соцпомощь не назначается или прекращается. Среди них отмечено и приобретение недвижимости, а также наличие жилья, не соответствующего установленным критериям для продления выплат.

Юристы обращают внимание, что ключевую роль играет не только стоимость покупки, но и месторасположение и статус такого жилья.

Согласно нормам Порядка, денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области не назначается или прекращается, если кто-то из членов семьи за последние три месяца или в период получения поддержки приобрел квартиру, дом или земельный участок на сумму свыше 100 000 грн.

В то же время практика показывает, что даже покупка более дешевой недвижимости может стать основанием для пересмотра соцвыплат.

Специалисты Юридического советника объясняют, что это происходит в случаях, когда в собственности появляется жилое помещение, которое считается пригодным для проживания и расположено вне территорий активных или возможных боевых действий.

