Сумма этой единовременной денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области равна месячной помощи и составляет 2000 грн на каждое трудоспособное лицо.

Об этом сообщила глава Комитета Верховной Рады госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Правительство Украины ввело новую инициативу для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) трудоспособного возраста, которая предусматривает предоставление седьмой выплаты в рамках базовой государственной помощи.

Сумма этой единовременной денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области равна месячной помощи и составляет 2000 грн на каждое трудоспособное лицо. Основная цель этой инициативы – стимулировать трудоустройство и развитие самозанятости среди переселенцев, а также обеспечить стабильный доход их семей и содействовать социальной и экономической интеграции на новом месте жительства.

Чтобы получить седьмую выплату, переселенцам необходимо предоставить подтверждение уплаты обязательных платежей и взносов в систему общеобязательного государственного социального страхования.

В случае необходимости может потребоваться также справка с места работы об уплаченном едином социальном взносе или копии налоговой декларации плательщика единого налога, что подтверждает официальный доход и занятость в течение шести месяцев после перемещения.

Кроме денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области, правительство упростило условия приобретения жилья для ВПЛ через программу «еселя». Согласно новому постановлению, первый взнос для участников программы уменьшен с 400 тысяч гривен до 120 тысяч гривен.

Остальную сумму, то есть 70% стоимости первого взноса, компенсирует государство. Кроме того, государство покрывает 70% процентной ставки по кредиту в течение первого года пользования, но не более 150 тысяч гривен. Также предусмотрена компенсация банковской комиссии и страховых платежей в размере 40 тысяч гривен. Важным условием участия является то, что общая стоимость жилья не должна превышать 2 миллиона гривен.

