Очікується підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня, до чого варто підготуватися багатьом українцям.

Причиною підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Харківській області є спрямування коштів на погашення заборгованості перед НЕК «Укренерго», повідомляє Politeka.net.

Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Постанова регулятора вже опублікована на офіційному сайті відомства.

Нове підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Харківській області стосується, перш за все, вартості розподілу електроенергії. Зміни стали наслідком перегляду тарифної структури та коригувань, здійснених після ретельного аналізу роботи енергетичних компаній у попередні роки. Основною метою таких нововведень є не лише погашення накопичених боргів перед НЕК «Укренерго», але й підготовка енергетичної системи регіону до стабільного проходження осінньо-зимового сезону 2025–2026 років.

Голова НКРЕКП Юрій Власенко підкреслив, що перегляд тарифів є важливим механізмом компенсації недоотриманих доходів операторів системи розподілу. Нові тарифи стосуватимуться 18 операторів, які працюють за моделлю RAB-тарифоутворення, що передбачає формування тарифів із урахуванням інвестиційної вартості активів та очікуваного доходу компаній, стимулюючи розвиток енергомереж.

Додаткові фінансові надходження, які надійдуть у період із вересня по грудень 2025 року, будуть спрямовані на погашення боргів перед оператором системи передачі та на реалізацію заходів, необхідних для забезпечення безперебійного функціонування енергосистеми в зимовий період. Член правління НЕК «Укренерго» Іван Юрик зазначив, що першочергово ці кошти будуть використані для підтримки генерації електроенергії, що є критично важливим для стабільності енергопостачання в регіоні.

Фахівці підкреслюють, що для більшості побутових споживачів підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Харківській області: матиме мінімальний вплив і незначно позначиться на розмірі щомісячних платіжок. Водночас бізнес-сектор відчує зміни більш відчутно: зростання витрат на електроенергію підвищить операційні витрати підприємств, що може призвести до збільшення цін на товари та послуги в регіоні.

