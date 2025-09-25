ПФУ забезпечить автоматичне перепризначення житлових субсидії для пенсіонерів у Харківській області, проте не для всіх.

Пенсійний фонд роз’яснює, кому необхідно подати документи особисто та яким чином можна оформити субсидії для пенсіонерів у Харківській області, пише Politeka.net.

Про це розповіли у ПФУ.

У жовтні 2025 року в Україні розпочнеться новий опалювальний сезон, і ПФУ забезпечить автоматичне перепризначення житлових субсидії для пенсіонерів у Харківській області для домогосподарств, які вже отримують субсидію, а також для тих, кому на літній період було призначено «нульову» пільгу.

Для громадян, які належать до цих категорій, додатково звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно.

Кому необхідно звернутися особисто

Звернення до органів Пенсійного фонду є обов’язковим у наступних випадках:

якщо документи на призначення подаються вперше;

якщо у літній період у призначенні було відмовлено, наприклад, через наявність заборгованості або відсутність підтверджених доходів;

якщо відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб у домогосподарстві або зміни соціального стану одержувачів.

Строки подання заяви

Для того, щоб допомога була призначена з початку опалювального сезону, заяву необхідно подати протягом двох місяців після його початку. У разі, якщо звернення відбувається пізніше, субсидія призначається лише з місяця подання документів.

Способи подання документів

ПФУ передбачає кілька варіантів для оформлення субсидії для пенсіонерів у Харківській області:

особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду;

поштою або через електронні сервіси Пенсійного фонду;

через уповноважених посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Врахування доходів

При розрахунку пільги враховуються доходи домогосподарства за I та II квартали 2025 року, а також доходи у вигляді пенсії за серпень 2025 року. Крім того, громадяни зобов’язані повідомляти ПФУ про будь-які зміни у складі домогосподарства або доходах протягом 30 днів після їх настання.

