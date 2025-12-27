Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області надає гуманітарна ініціатива «Гостинна Хата» для українців із визначених соціально вразливих груп, повідомляє Politeka.net.

Відповідну інформацію оприлюднили на офіційній Facebook-сторінці організації.

Там зазначили, що щодня центр формує не більше ніж 50 наборів з харчами. Першочергове право мають люди, які нещодавно прибули до регіону. Для них підтримка передбачена раз на місяць упродовж перших трьох місяців після реєстрації.

Особи з інших категорій можуть звертатися за допомогою раз на два місяці. Йдеться про матерів, які виховують дітей без партнера, родини з вагітними жінками, самотніх громадян віком від 70 років, подружжя пенсійного віку, людей з інвалідністю першої або другої групи, а також багатодітні сім’ї.

Окремі умови діють для переселенців із Херсона. Вони можуть отримувати набори або у цьому центрі, або в осередку «Вільні Разом». Звернення до однієї локації виключає можливість повторного отримання в іншій раніше ніж через 60 днів.

Окрім цього, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області доповнюються іншими видами гуманітарної підтримки. Зокрема, дитяче харчування видають раз на місяць. Також за потреби доступні підгузки, засоби гігієни, медичне приладдя та базові ліки.

У «Гостинній Хаті» наголошують: допомогу надають виключно внутрішньо переміщеним особам, які виїхали з територій активних бойових дій та стали на облік у період з 2022 по 2025 роки. Мета програми — забезпечити базові потреби й підтримати людей у складних життєвих умовах.

