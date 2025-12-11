Подорожчання продуктів у Одеській області може стати новою проблемою для місцевих жителів, які й так втомлені несприятливою економічно ситуацією в країні.

Експерти попереджають про суттєве подорожчання продуктів в Одеській області через тривалі відключення електроенергії, повідомляє Politeka.

Прогноз подорожчання продуктів у Одеській області передбачає можливе збільшення вартості молочних виробів та м’яса, які потребують постійного охолодження. На цьому наголошують аналітики аграрного сектору.

За словами спеціалістів, подорожчання продуктів у Одеській області відбудеться передусім через необхідність підтримки температурного режиму у холодильниках та сховищах для м’яса і молочної продукції.

Економічні експерти зазначають, що ціни на картоплю залишаться майже стабільними, бо цей овоч менш залежний від електроенергії і його можна зберігати без постійного підключення до генераторів.

Лише кілька гривень можуть змінитися у вартості, що практично не вплине на споживачів, підкреслюють аналітики.

Таким чином, підняття цін буде помітним насамперед для тих товарів, які потребують холоду, а для овочів та коренеплодів ситуація залишиться стабільною завдяки імпорту та відкритим кордонам.

Експерти звертають увагу, що ріст вартості базових товарів відбудеться у контексті потенційного повторення кризових ситуацій в енергетиці, схожих на події 2022 року.

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар зазначає, що цього року ворог має більше засобів ураження та застосовує інші тактики, що збільшує ризик масштабних відключень електрики. Це безпосередньо впливає на логістику зберігання продукції і її собівартість.

На думку фахівців, найбільше виростуть цінники на сметану, вершки, сир, масло та напівтверді сири. Для овочів і фруктів ситуація значно краща, адже їх активно імпортують і зберігають у сховищах, що дозволяє зберегти деяку стабільність.

