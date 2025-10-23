Подорожчання проїзду в Одеській області викликало хвилювання у міцевих жителів, адже це безпосередньо впливає на гаманець.

Подорожчання проїзду в Одеській області стосується пасажирів приміських електричок, повідомляє Politeka.

Нові тарифи розраховані залежно від відстані, а саме подорожчання проїзду в Одеській області вже затверджено наказом директора філії «Приміська пасажирська компанія».

Подорожчання проїзду в Одеській області відбулося ще 8 вересня і зачепило усі маршрути приміського сполучення. Нові ціни залежать від кілометражу: від 20 гривень - за короткі поїздки до 90 гривень - за найдовші маршрути.

У компанії пояснили, що таке рішення викликане зростанням витрат на утримання інфраструктури та обслуговування рухомого складу.

Вартість квитка тепер становитиме 20 гривень за відстань до 30 кілометрів, 30 - за поїздку від 31 до 50 км, 35 - при відстані до 60 км, 40 - при маршруті до 70 км, 45 - при 80 км, 55 - при 90 км і від 57 до 90 грн для відстаней понад 90 км.

Саме до категорії 31–50 кілометрів належать маршрути Вигода–Одеса-Головна та Вигода–Роздільна 1. Пасажирам радять ознайомитися з детальною таблицею тарифів на вокзалах і станціях регіону.

Представники компанії наголошують, що зміна тарифів має не лише економічне підґрунтя. Частина пасажирів свідомо не купує квитки, оплачуючи проїзд провідникам без проїзного документа.

Така практика шкодить роботі транспорту, оскільки зменшує офіційні доходи та створює ризик скорочення маршрутів. Якщо ситуація не зміниться, у майбутньому це може спричинити нове підвищення вартості квитків.

Місцевих закликають купувати квитки у касі або безпосередньо у провідників з оформленням проїзного документа. Кожен придбаний квиток допомагає зберегти електрички, підтримати інфраструктуру, забезпечити виплату зарплат працівникам залізниці та стабільність перевезень.

