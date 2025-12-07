Спеціалісти ДТЕК попередили про спеціальні графіки відключення світла в Дніпропетровській області на понеділок, 8 грудня 2025 року.

У Дніпропетровській області в понеділок, 8 грудня 2025 року, діятимуть додаткові графіки відключення світла на час проведення планових робіт в електромережах, пише Politeka.

У межах Межиріцької сільської територіальної громади в Дніпропетровській області 8 грудня графіки відключення світла діятимуть у таких населених пунктах:

із 8:00 до 16:00 – Межиріч (вул. Мавринська, Набережна), Новоолександрівське (Кленова, Миру, Польова, Сонячна), Лиманське (Калинова, Миру, Молодіжна, Набережна, Центральна), Карабинівка (Вишнева, Довгополого, Миру, Озерна, Сонячна, Центральна, Чкалова, Шевченка), Булахівка (Звʼязківців);

(вул. Мавринська, Набережна), (Кленова, Миру, Польова, Сонячна), (Калинова, Миру, Молодіжна, Набережна, Центральна), (Вишнева, Довгополого, Миру, Озерна, Сонячна, Центральна, Чкалова, Шевченка), (Звʼязківців); з 12:00 до 18:30 – Межиріч (Центральна).

У місті Тернівка обмеження діятимуть з 8:00 до 18:00 для будинків по вулицях Приточилівка, Спортивна, Тичини, Лесі Українки, Франка, пров. Франка, Лесі Українки, повідомляє Politeka.

Також додаткові знеструмлення відбуватимуться на території Слобожанської громади. З 8 до 18 години без електроенергії залишаться мешканці селища Слобожанське (Весняна, Волошкова, Зарічна, Калинова, Космічна, Магістральна, Миру, Молодіжна, Словʼянська, Сонячна, Сухомлинського, Травнева, Українська, Шевченка, Шкільна та ін.) та с. Балівка (Весела, Вишнева, Зелена, Козацька, Центральна, пров. Лісний).

Крім того, графіки відключення світла 8 грудня торкнуться Василівської громади Дніпропетровської області. Частково обмеження діятимуть у с. Дебальцеве з 8 до 14 години та в селищі Василівка з 13:00 до 18:30.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.