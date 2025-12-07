Специалисты ДТЭК предупредили о специальных графиках отключения света в Днепропетровской области на понедельник, 8 декабря 2025 года.

В Днепропетровской области в понедельник, 8 декабря 2025 года, будут действовать дополнительные графики отключения света на время проведения плановых работ в электросетях, пишет Politeka.

В пределах Межирицкой сельской территориальной общины в Днепропетровской области 8 декабря графики отключения света будут действовать в следующих населенных пунктах:

с 8:00 до 16:00 – Межирич (ул. Мавринская, Набережная), Новоалександровское (Кленовая, Мира, Полевая, Солнечная), Лиманское (Калинова, Мира, Молодежная, Набережная, Центральная), Карабиновка (Вишневая, Долгополая, Мира, Шевченко), Булаховка (Связистов);

(ул. Мавринская, Набережная), (Кленовая, Мира, Полевая, Солнечная), (Калинова, Мира, Молодежная, Набережная, Центральная), (Вишневая, Долгополая, Мира, Шевченко), (Связистов); с 12:00 до 18:30 – Межирич (Центральная).

В Терновке ограничения будут действовать с 8:00 до 18:00 для домов по улицам Приточиловка, Спортивная, Тычины, Леси Украинки, Франко, пер. Франко, Леси Украинки, сообщает Politeka.

Также дополнительные обесточения будут проходить на территории Слобожанской общины. С 8 до 18 часов без электроэнергии останутся жители поселка Слобожанское (Весняная, Волошковая, Заречная, Калиновая, Космическая, Магистральная, Мира, Молодежная, Славянская, Солнечная, Сухомлинского, Майская, Украинская, Шевченко, Школьная и др.) и с. Баловка (Веселая, Вишневая, Зеленая, Казацкая, Центральная, пер. Лесной).

Кроме того, графики отключения света 8 декабря коснутся Васильевской общины Днепропетровской области. Частично ограничения будут действовать в с. Дебальцево с 8 до 14 часов и в поселке Васильевка с 13:00 до 18:30.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.