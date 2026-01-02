Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области призвано привести местные платежи в соответствие с реальными расходами.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области вступает в силу с января 2026 года во Мене, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет местный совет.

Исполнительный комитет утвердил новые расценки на услуги КП «Менакоммунуслуга», касающиеся вывоза бытовых отходов.

Согласно новым ставкам, ежемесячная плата для жителей частного сектора составит 37,50 грн за человека, а для жителей многоквартирных домов — 36,55 грн.

В горсовете объясняют, что изменения экономически обоснованы и необходимы для стабильного функционирования коммунального предприятия. Это позволит обеспечить регулярный вывоз мусора и поддержание надлежащего уровня обслуживания жителей.

На заседании также согласовали выплаты в рамках госпрограммы «єВідновлення». Один из жителей Мены, чья квартира пострадала в результате вооруженной агрессии россии, получит 30 580 грн на ремонтные работы.

Специалисты советуют украинцам следить за официальными сообщениями и своевременно оплачивать счета во избежание недоразумений и обеспечить бесперебойное функционирование коммунальных служб.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области призвано привести местные платежи в соответствие с реальными затратами и гарантировать эффективную работу систем сбора и утилизации отходов.

Кроме того, в Черниговской области пенсионеры могут устроиться на работу. Следует отметить, что местные работодатели предлагают официальное трудоустройство, обучение на рабочем месте, бонусы и гибкий график, что позволяет совмещать работу с личными делами.

