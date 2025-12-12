Работа для пенсионеров в Черниговской области охватывает разные сферы деятельности, от розничной торговли до логистики.

Работа для пенсионеров в Черниговской области становится доступнее благодаря новым вакансиям в торговле, логистике и обслуживании клиентов, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет портал work.ua.

Работодатели предлагают официальное трудоустройство, обучение на рабочем месте, бонусы и гибкий график, позволяющий совмещать работу с личными делами.

Сеть магазинов EVA приглашает на должность продавца-кассира в универмаге «Прогресс» в Нежине. Основные обязанности включают обслуживание клиентов в кассе, выкладку товара и проведение инвентаризации. Заработная плата составляет 14000–15000 грн за полную отработанную норму. Компания гарантирует дружескую атмосферу, поддержку наставников и возможность карьерного развития. Предусматривается посменный график, позволяющий пенсионерам самостоятельно планировать свое время.

Оптовая компания KONDI в Чернигове предлагает вакансию менеджера по работе с клиентами. Сотрудник будет отвечать за консультации, ведение договоров, учет в CRM и 1С, а также поддержку постоянных и привлечение новых клиентов. Зарплата – 15 000–20 000 грн, с дополнительными бонусами за достижение плана продаж. Компания предоставляет регулярное обучение, корпоративную поддержку и перспективы карьерного роста, что делает должность интересной для тех, кто хочет оставаться активным в профессиональной сфере.

Boltua предлагает работу водителем на автомобиль в Чернигове. Работник получает новый автомобиль на газе, фиксированные скидки на горючее, до 70% дохода от выполненных заказов и полный выкуп авто через 1,5 года. Требования – водительские права категории B, опыт вождения от одного года и наличие смартфона. График гибок, позволяющий совмещать работу с другими делами или отдыхом.

Таким образом, Работа для пенсионеров в Черниговской области охватывает различные сферы деятельности от розничной торговли до логистики, обеспечивая финансовую стабильность и возможность развития новых навыков. Каждый заинтересованный может выбрать вакансию в соответствии с собственными способностями и графиком, начав работать уже в ближайшее время. Среди преимуществ – поддержка наставников, дружеские коллективы и учебные программы, которые помогают быстро адаптироваться даже новичкам на рынке труда.

