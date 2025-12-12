Участие в проекте гуманитарной помощи в Одесской области может принять несколько категорий населения, а не только пенсионеры.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области доступна в рамках проекта, внедренного благотворительным фондом "Каритас", сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

Благотворительный фонд "Каритас Одесса УГКЦ" сообщил о реализации масштабного проекта, действующего в городе Одесса и на территории Одесского района Одесской области. Инициатива внедряется в партнерстве с Международным фондом "Каритас Украины". Активная фаза выполнения мер предусмотрена до 31 июля 2026 года.

Главной целью проекта является улучшение бизнес-операций, укрепление устойчивости и увеличение возможностей получения дохода для представителей микро-, малых и средних предприятий. В то же время инициатива направлена ​​на повышение уровня занятости и обеспечение устойчивого заработка для внутренне перемещенных лиц, вернувшихся после вынужденной миграции, а также для членов принимающих общин.

Участие в проекте могут принять несколько категорий населения. Среди них внутренне перемещенные лица, местные жители, пострадавшие от последствий войны, репатрианты, а также ветераны при наличии подтверждающих документов о статусе участника боевых действий или членов семей погибших защитников.

Особое внимание организаторы уделяют уязвимым категориям, требующим дополнительной поддержки. К таким группам относятся домохозяйства с одной головой, в том числе возглавляющие женщины; семьи, в составе которых есть люди с инвалидностью или хроническими заболеваниями; молодые люди без профессионального опыта; лица старше 50 лет; семьи с низким уровнем дохода; многодетные семьи; а также домохозяйства, где есть беременные женщины или матери с детьми младше трех лет.

Гуманитарная помощь пенсионерам и другим категориям населения в Одесской области состоит из нескольких основных направлений работы.

Первый предполагает финансовую поддержку в формате выплат за трудоустройство.

Второй охватывает профессионально ориентированное обучение, что помогает участникам овладеть новыми навыками или переквалифицироваться.

Третье направление направлено на поддержку бизнеса, в частности развитие предпринимательских инициатив.

Четвертый включает консультации по построению карьеры и развитию собственного дела.

