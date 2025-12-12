Участь у проєкті гуманітарної допомоги в Одеській області можуть взяти кілька категорій населення, а не тільки пенсіонери.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області доступна в рамках проєкту, який впровадив благодійний фонд "Карітас", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Благодійний фонд «Карітас Одеса УГКЦ» повідомив про реалізацію масштабного проєкту, який діє в місті Одеса та на території Одеського району Одеської області. Ініціатива впроваджується у партнерстві з Міжнародним фондом «Карітас України». Активна фаза виконання заходів передбачена до 31 липня 2026 року.

Головною метою проєкту є покращення бізнес-операцій, зміцнення стійкості та збільшення можливостей отримання доходу для представників мікро-, малих і середніх підприємств. Водночас ініціатива спрямована на підвищення рівня зайнятості та забезпечення сталого заробітку для внутрішньо переміщених осіб, людей, які повернулися після вимушеної міграції, а також для членів приймаючих громад.

Участь у проєкті можуть взяти кілька категорій населення. Серед них внутрішньо переміщені особи, місцеві мешканці, які постраждали від наслідків війни, репатріанти, а також ветерани за наявності підтвердних документів про статус учасника бойових дій або члени родин загиблих захисників.

Окрему увагу організатори приділяють вразливим категоріям, що потребують додаткової підтримки. До таких груп належать домогосподарства з одним головою, у тому числі ті, що очолюють жінки; сім’ї, у складі яких є люди з інвалідністю або хронічними захворюваннями; молоді люди без професійного досвіду; особи віком понад 50 років; родини з низьким рівнем доходу; багатодітні сім’ї; а також домогосподарства, де є вагітні жінки або матері з дітьми до трьох років.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та інших категорій населення в Одеській області складається з кількох основних напрямів роботи.

Перший передбачає фінансову підтримку у форматі виплат за працевлаштування.

Другий охоплює професійно орієнтоване навчання, що допомагає учасникам опанувати нові навички або перекваліфікуватися.

Третій напрям спрямований на підтримку бізнесу, зокрема розвиток підприємницьких ініціатив.

Четвертий включає консультації щодо побудови кар’єри та розвитку власної справи.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на опалення в Одесі: які гроші тепер доведеться віддавати.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області: що саме надають.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області: яку саме підтримку можна отримати.