Відомо, яку гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Харківській області передбачено.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається благодійною організацією «Карітас» під час підготовки до зими 2025–2026, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації у Фейсбук.

Проєкт «Гуманітарна відповідь на критичні потреби постраждалих від війни людей під час підготовки до зими 2025–2026» спрямований на підтримку вразливих домогосподарств, щоб допомогти їм впоратися з витратами на опалення та легше пережити холодний сезон.

Яку гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Харківській області передбачено

Грошова підтримка на придбання твердого палива для вразливих домогосподарств у громадах області.

Грошова допомога на оплату комунальних послуг для мешканців Ізюмської громади.

Дрова в натуральному вигляді доставлятимуть жителям МТП.

Підтримка надається людям, які постраждали від війни та належать до однієї з вразливих категорій:

особи з інвалідністю або члени їхніх сімей;

люди з тяжкими захворюваннями або члени домогосподарств таких осіб;

самотні літні люди (60+) або домогосподарства з двох осіб похилого віку без підтримки родичів;

одинокі матері/батьки або опікуни дітей;

сім’ї з трьома і більше неповнолітніми дітьми;

вагітні жінки та матері дітей віком до 3 років;

самотні жінки — голови домогосподарств.

Де буде діяти програма

Допомогу зможуть отримати мешканці таких громад:

Мерефʼянська;

Височанська;

Нововодолазька;

Вільхівська;

Пісочинська;

місто Ізюм (у частині допомоги на оплату комунальних послуг).

Проєкт покликаний забезпечити найуразливіші родини ресурсами, необхідними для стабільного та безпечного проходження зимового періоду.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: щоб отримати допомогу, потрібно виконати одну умову.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: ПФУ надає виплати на харчування, кому доступні.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: українцям приготували нові виплати.