Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається благодійною організацією «Карітас» під час підготовки до зими 2025–2026, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні організації у Фейсбук.
Проєкт «Гуманітарна відповідь на критичні потреби постраждалих від війни людей під час підготовки до зими 2025–2026» спрямований на підтримку вразливих домогосподарств, щоб допомогти їм впоратися з витратами на опалення та легше пережити холодний сезон.
Яку гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Харківській області передбачено
- Грошова підтримка на придбання твердого палива для вразливих домогосподарств у громадах області.
- Грошова допомога на оплату комунальних послуг для мешканців Ізюмської громади.
- Дрова в натуральному вигляді доставлятимуть жителям МТП.
Підтримка надається людям, які постраждали від війни та належать до однієї з вразливих категорій:
- особи з інвалідністю або члени їхніх сімей;
- люди з тяжкими захворюваннями або члени домогосподарств таких осіб;
- самотні літні люди (60+) або домогосподарства з двох осіб похилого віку без підтримки родичів;
- одинокі матері/батьки або опікуни дітей;
- сім’ї з трьома і більше неповнолітніми дітьми;
- вагітні жінки та матері дітей віком до 3 років;
- самотні жінки — голови домогосподарств.
Де буде діяти програма
Допомогу зможуть отримати мешканці таких громад:
- Мерефʼянська;
- Височанська;
- Нововодолазька;
- Вільхівська;
- Пісочинська;
- місто Ізюм (у частині допомоги на оплату комунальних послуг).
Проєкт покликаний забезпечити найуразливіші родини ресурсами, необхідними для стабільного та безпечного проходження зимового періоду.
