Варто ознайомитися з графіками відключення світла у Полтавській області на 11 грудня та врахувати можливі відключення під час планування своїх справ.

У Полтавській області 11 грудня діятимуть планові графіки відключення світла, тимчасові обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.

У громадах зазначають, що фахівці АТ «Полтаваобленерго» здійснюватимуть профілактичні та ремонтні заходи, які потребують тимчасового знеструмлення окремих ліній. Через це мешканцям варто завчасно підготуватися до можливих перерв у електропостачанні, які, згідно з графіком, у деяких районах можуть тривати до дев’яти годин поспіль.

Так, у населеному пункті Пологи електропостачання буде відсутнє з 8:00 до 17:00. Відключення стосуватимуться визначених вулиць, перелік яких надано у повідомленні громади:

пров.Вишневий (б. 4, 5, 8, 10),

Івана Біленького (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 10/11, 12, 16),

Івана Козки (б. 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22/2, 23, 24/1, 26, 27, 28, 30, 31, 31а, 34, 35, 36, 37, 38, 39а, 40, 41, 43, 44, 46, 46а, 46б, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70/1, 72, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90/2, 92, 92/1, 94, 96, 98/2),

Комсомольська (б. 4),

пров.Миру (б. 4, 5, 6, 7, 8а, 9, 10),

пров.Молодіжний (б. 3, 6, 7, 9, 10),

Польова (б. 4, 6, 12, 18),

Степова (б. 6, 8, 10, 12, 14, 15/1, 17, 19),

Тараса Шевченка (б. 1, 2а, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30/2, 31, 32, 32/2, 33, 34, 34/1, 34/4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 63а, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 79, 82, 87, 89, 91, 93, 101, 103, 105, 107, 113, 113а, 115, 117, 119, 127, 131, 133, 137, 139, 143, 145, 149, 151),

Травнева (б. 1/15, 2/17, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20),

пров.Щасливий (б. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13/1)

Аналогічні планові роботи заплановані й у селі Богданівка. Тут світло вимикатимуть з 8:00 до 17:00 за конкретними адресами, вказаними в офіційній інформації:

Велика (б. 5, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 29, 45),

Лейтенанта Чредняка (б. 32, 47),

Перещепинська (б. 1, 2, 4),

Решетниківська (б. 2, 3, 5, 8),

Садова (б. 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 48, 50, 54, 56),

Трудова (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 35, 38, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 55, 56),

Циганська (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 30)

У Лісова Слобідка також передбачені тривалі перерви в електропостачанні — від 09:00 до 15:00. Знеструмлення відбуватиметься на окремих вулицях відповідно до графіка:

Кільцева (б. 1а, 2, 5, 8, 10, 13, 19, 20а, 22, 24, 25, 32, 33, 35),

Підгірська (б. 3, 8, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16),

Хутірська (б. 3, 4, 5, 6а, 8, 11, 11а, 14, 15, 16, 17, 20, 23)

Крім того, цього дня планові ремонтні роботи проходитимуть у Гільці. Електроенергію вимикатимуть з 09:00 до 15:00 на визначених вулицях населеного пункту:

Вирішальна (б. 2, 4, 5, 6, 7),

Молодіжна (б. 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29),

Солодкого (б. 15),

пров.Троїцький (б. 3)

Мешканців закликають заздалегідь подбати про необхідні побутові потреби та слідкувати за додатковими повідомленнями, оскільки графіки можуть коригуватися залежно від виробничої ситуації.

Як дізнатися про відключення, якщо вони виникнуть:

Офіційний сайт «Полтаваобленерго»: Перевіряйте розділ з графіками відключень на офіційному сайті компанії.

Особистий кабінет: Інформація про графіки для вашої адреси буде доступна в Особистому кабінеті після реєстрації.

Viber та Telegram-канали: Підпишіться на офіційні канали «Полтаваобленерго», де публікують актуальні графіки. Для Viber є спеціальний чат-бот.

На сайтах своїх громад у розділах «Оголошення» чи «Новини».

