Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області покликане привести місцеві платежі у відповідність до реальних витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області набирає чинності з 1 січня 2026 року у Мені, повідомляє Politeka.

Інформацію про ціе надає місцева рада.

Виконавчий комітет затвердив нові розцінки для послуг КП «Менакомунпослуга», що стосуються вивезення побутових відходів.

Згідно з новими ставками, щомісячна плата для мешканців приватного сектору становитиме 37,50 грн за одну особу, а для жителів багатоквартирних будинків — 36,55 грн.

У міськраді пояснюють, що зміни економічно обґрунтовані та необхідні для стабільного функціонування комунального підприємства. Це дозволить забезпечити регулярний вивіз сміття та підтримку належного рівня обслуговування мешканців громади.

На засіданні також погодили виплати в межах держпрограми «єВідновлення». Один із мешканців Мени, чия квартира постраждала внаслідок збройної агресії рф, отримає 30 580 грн на ремонтні роботи.

Фахівці радять українцям стежити за офіційними повідомленнями та вчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути непорозумінь і забезпечити безперебійне функціонування комунальних служб.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області покликане привести місцеві платежі у відповідність до реальних витрат і гарантувати ефективну роботу систем збору та утилізації відходів.

Крім того, в Чернігівській області пенсіонери можуть влаштуватися на роботу. Варто зауважити, що місцеві роботодавці пропонують офіційне працевлаштування, навчання на робочому місці, бонуси та гнучкий графік, що дозволяє поєднувати працю з особистими справами.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: де можна мати від 25 тисяч заробітної плати.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: жителів здивували новими цінами.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: від 25 тисяч зарплатні пропонують на деяких вакансіях.