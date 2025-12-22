Робота для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює різні сфери та надає стабільний дохід, можливість опановувати нові навички та залишатися активними у професійному житті.

Робота для пенсіонерів у Чернігівській області розширює можливості зайнятості для старшого покоління, повідомляє Politeka.

Портал work.ua надає інформацію про актуальні пропозиції, що передбачають офіційне працевлаштування, навчання на робочому місці, бонуси та гнучкий графік для зручного поєднання з особистими справами.

Мережа магазинів EVA у Ніжині шукає продавця-касира для універмагу «Прогрес». Обов’язки включають обслуговування клієнтів на касі, викладку товару та проведення інвентаризацій. Заробітна плата становить 14 000–15 000 грн, а компанія забезпечує дружню атмосферу, підтримку наставників і можливість кар’єрного росту. Робочий графік позмінний, що дозволяє пенсіонерам планувати час самостійно.

Оптова компанія KONDI у Чернігові пропонує посаду менеджера з роботи з клієнтами. Працівник консультує клієнтів, веде договори, працює в CRM та 1С, підтримує постійних і залучає нових клієнтів. Зарплата — 15 000–20 000 грн, плюс бонуси за виконання плану продажів. Компанія надає регулярне навчання, корпоративну підтримку та перспективи розвитку.

Компанія Boltua запрошує на роботу водієм з власним або наданим автомобілем на газу. Працівник отримує до 70% доходу від виконаних замовлень, знижки на пальне та можливість повного викупу машини через 1,5 року. Вимоги: права категорії B, досвід від одного року та наявність смартфона. Гнучкий графік дозволяє поєднувати роботу з іншими заняттями.

Таким чином, робота для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює різні сфери та надає стабільний дохід, можливість опановувати нові навички та залишатися активними у професійному житті.

Кожен бажаючий може обрати вакансію за власними здібностями та ритмом життя, отримуючи підтримку наставників і дружні колективи для комфортної адаптації.

