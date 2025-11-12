Денежную помощь для ВПЛ в Черниговской области могут приостановить в нескольких случаях.

Следует помнить, что иногда денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области может быть приостановлена ​​или вообще прекращена по разным причинам, пишет Politeka.net.

Утратить государственную помощь могут те ВПЛ, которые не отвечают ключевым критериям или нарушают правила ее получения.

В частности, денежную помощь для ВПЛ в Черниговской области могут приостановить в нескольких случаях.

Во-первых, если семья больше не подпадает под критерии, определенные для получения пособия.

Во-вторых, если среднемесячный доход на одного члена семьи превышает 9440 гривен.

Также основанием для приостановки является возвращение семьи на постоянное место жительства или выезд за границу — если она длится более 30 дней подряд или в общей сложности превышает 60 дней в течение полугода.

Размер государственной поддержки для внутренне перемещенных лиц составляет 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью, а также 2000 гривен для других категорий граждан. Эти средства предназначены для покрытия базовых нужд и временной адаптации переселенцев на новом месте.

Особое внимание государство уделяет пенсионерам, имеющим статус внутриперемещенных лиц. Как отметили в Пенсионном фонде Украины, часть пенсионеров, которые находятся на временно оккупированных территориях или за пределами страны, могут потерять свои выплаты в случае, если не пройдут обязательную физическую идентификацию до 31 декабря текущего года.

Кроме того, пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях и не прошедшие идентификацию, должны совершать хотя бы одну финансовую операцию со своего счета каждые шесть месяцев. Это подтверждает активность получателя и позволяет Пенсионному фонду продолжать выплаты.

